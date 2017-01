Güney Ege Turistik Otelciler Biriliği, (GETOB) “Türkiye’de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz” diyerek kararlı bir duruş sergileyen İngiliz gazeteci Simon Calder’i Marmaris’e davet etti.

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu İngiltere’de yayınlanan İndependent Gazetesi’nin yazarı Simon Calder’e gönderdiği davet mektubunda şu ifadelere yer verdi: “ Ülkemizde, çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen ve insanlığın baş belası olan TERÖR olayları nedeniyle birçok masum insanın hayatını kaybettiği, birçoğunun da yaralandığı herkes tarafından biliniyor ve lanetleniyor olmasına rağmen; insanlıktan nasibini alamamış teröristler ve destekçileri alçakça eylemlerine devam ediyorlar ve dünyayı kaos ortamına çevirmeye çalışıyorlar.

Muhteşem doğası, Coğrafyası, Tarihsel ve Kültürel mirası, Dost canlısı misafirperver insanlarıyla, tüm beklentilere cevap verecek tarzda dizayn ve inşa edilmiş konaklama tesisleri ve işletmeleriyle, turizmin her çeşidinin yapılabildiği alternatif turizm seçenekleriyle her yıl milyonlarca turistin ziyaret edip tatil yaptığı, korku ve panik ortamının içine çekilmeye çalışan ülkemiz,Terör ve Teröristlerin hain eylemlerine asla boyun eğmeyecek ve onların kirli oyunlarını boşa çıkarabilmek için kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Ayrıca tüm Avrupa ve Dünya milletlerini de; teröre karşı birlik olmaya ve ülkemizde sergilenmeye çalışılan çirkin senaryolara dur demeye davet ediyoruz.

Gelişmişlik düzeyi yüksek Avrupa devletleri başta olmak üzere, bu ülkelerde yaşayan herkesin ve tüm meslek guruplarının Terörün ve teröristlerin tuzaklarını boşa çıkartmak için yapabileceği bir şeyler vardır. 31 Aralık gecesi farklı ülkelerden gelen Turistlerle birlikte İstanbul’daki Reina isimli Gece kulübünde Yılbaşı kutlamasında bulunan masum insanlara yönelik olarak gerçekleştirilen terör eylemi sonrasında çok anlamlı ve çok kararlı bir duruş sergilediniz.

Siz terörün ve teröristlerin planlı oyununu bozmak adına gazetenizde yazdığınız "Can Turkey’s tourist industry survive this latest atrocity" başlıklı yazınızda "Türkiye’de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz. Bu saldırılara en güzel yanıt normal yaşantınızı değiştirmemektir” vurgusunu yaparak tüm okurlarınıza ve dünyaya çok güzel bir mesaj verdiniz. Bu anlamlı yazınız ve olumlu düşünceleriniz için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz.



Sayın Simon Calder, size samimi bir davetimiz var.

1124 Km. kıyı uzunluğu ile neredeyse tüm İspanyanın 1,5 katına yakın kıyı şeridine sahip olan ilimizde, içilecek su kadar berrak ve mavi’nin birçok tonunu görebileceğiniz denizlerimizin ve denize kadar uzanan ve yüzölçümümüzün %68’ini kaplayan Çam ormanları ile kaplı coğrafyamızın yanı sıra; ilimiz geneline yayılmış tarihi ve kültürel değerlerimizi ve bizleri daha da yakından tanımanız, bölgemizi gezip görmeniz ve bu arada dinlenmeniz için son beş yılda yani 2012-2016 yılları arasında ülkemize gelen toplam 11.760.366 İngiliz vatandaşından 6.162.582 ‘sinin tatil için tercih ettiği bölgemizde sizi misafir etmek istiyoruz.

Size eşinizle birlikte; 2017 yılı Mayıs-Eylül ayları arasında dilediğiniz bir tarihte 1 hafta süreyle mükemmel bir tatil yaptırabilmemiz için lütfen bu şansı bize veriniz.Davetimizi kabul etmenizi ve olumlu cevap vermenizi diliyorum”