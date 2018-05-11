Güngör MKYK üyeliğine seçildi

AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Cengizhan Güngör, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 5. Olağan Kongrede AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Cengizhan Güngör?

1989 yılında İstanbul Fatih’de doğdu. Lise öğrenimine ABD’de Hiawatha High School da başlayıp Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesinde tamamladı. 2008 yılında Santa Fe College’da ön lisans eğitimine başlayarak Florida Üniversitesinde Gıda Ekonomisi üzerine lisans eğitimini alarak üniversite eğitimini tamamladı. 2014 yılında süt ve süt ürünleri üretimi yapan aile şirketlerinde iş hayatına başlamış, halen yönetici olarak görevine devam etmektedir. Siyasi hayatına 2014 yılında AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek başlarken, aynı yıl içinde AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2016 yılında AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Başkanlığına atanmıştır.