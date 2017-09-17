Gurbetçi genç denizde 18 saat hayatta kalma mücadelesi verdi

Datça’dan sürüklenen Uğur, uzun aramalara rağmen bulunamazken Yunanistan’ın Simi Adası yakınlarında Türk denizciler tarafından bulunan talihsiz genç, Datça’ya getirilerek Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi. Gece sabaha kadar denizde kalan şahsı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, tatil için Almanya’dan Datça’ya gelen Ozan Uğur dün öğlen saatlerinde Güllük Mevkii Perili Köşk açıklarında sahilde balık tutmak istedi. Sahilde balık tutamayınca Zodyak bot ile açılan Ozan Uğur, akşam hava kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları merak edip Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istediler. Çevrede denizi gören güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Ozan Uğur’n bindiği Zodyak botun ters akıntı ve rüzgarın etkisi ile devrilip sürüklendiği görüldü. Bunun üzerine ekipler havadan ve karadan kayıp olan Ozan Uğur’u aramaya başladı. Sabaha saatlerce süren aramalardan sonuç alamayan ekipler umudu kestiği sırada Ozan Uğur Türk denizciler tarafından Yunanistan Simi Adası yakınlarında sağ salim bulundu.

Denizciler teknelerine aldıkları Türk gencini Datça’ya getirerek Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Ozan Uğur’un kaybolduğu haberi ile büyük üzüntü yaşayan Datça halkı, gencin sağ salim bulunduğunu öğrenince bu defa büyük sevinç yaşadı. Gencin botu ile birlikte gece sabaha kadar denizde sürüklendiği öğrenildi. Yaklaşık 18 saat denizde mahsur kaldıktan sonra kurtarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.