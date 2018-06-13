Gurbetçiler uçaktan iner inmez sandıklara koştu

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler seçimlerde oy kullanabilmek için tatillerini erkene aldıklarını ifade etti.

Bodrum-Milas Havalimanı dış hatlarda oy kullanma işlemi için kurulan sandıklarda kuyruklar oluşmaya başladı. Yurt dışından Bodrum’a tatile gelen yerli turistler, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için uçaktan iner inmez oy kullandı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için tatillerini erkene alan yerli turistler Ramazan Bayramı’nı da ülkelerinde geçirmek için Bodrum’a akın etti. 1 haftadır boş olan sandıklar bayrama 2 gün kala dolmaya başladı. Ramazan Bayramı’ndan 1 hafta sonra olacak seçim nedeniyle de Tatillerini Ramazan Bayramı’na göre ayarlayan yerli turistler hem oy kullanma, hem de Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirme fırsatı buldu.

Erken seçim olmasaydı Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiremeyeceklerini söyleyen yerli turistler oy kullandıktan sonra tatillerine başladı. Dış hatlarda oy kullanan gurbetçiler, "Oy kullanmak için tatilimizi erkene aldık. Ramazan Bayramı’nı da bu vesileyle ülkemizde geçireceğiz. Tatile başlamadan önce oy kullandık. Ülkemiz için en hayırlısı neyse o olsun" dedi