Güreşçiler plajda kıyasıya mücadele etti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen Türkiye Plaj Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Sarıgerme sahilinde düzenlenen Türkiye Plaj Güreş Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi.

Dünya Güreş Şampiyonasında, ülkemizi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen şampiyonaya 26 ilden 375 sporcu katıldı.

Çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyonayı yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ilçe halkıda ilgiyle takip etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, 7-8 Ekim'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonasında, ülkemizi temsil etmeye hak kazanan sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi.

Yılmaz, ikincisi gerçekleştirilen şampiyonaya geçen yıla oranla yoğun bir katılım olduğunu belirterek; “İzleyenlerin keyif aldığı son derece zevkli bir şampiyonayı daha başarı ile gerçekleştirdik. Burada, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasını organize edeceğiz. Son yıllarda oldukça ilgi gören plaj güreşinin olimpik dal olma durumu da var. Burada mücadele eden ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum.” dedi.

Zorlu şampiyonada dereceye giren sporculara madalyalarını Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, Dünya Güreş Birliği Plaj Güreşi Genel Sekreteri Ender Yahşi, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Mutlu Uzun, Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Ege Bölgesi Yağlı Güreş Sorumlusu İnanç Güçlü ve Ortaca Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan verdi.