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Gürün: “Kıyının parlak ışıklarından kırsalı göremez hale geldik”

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Kıyısal Değil Kırsal Muğla” isimli fotoğraf yarışmasında yer alan fotoğraflar Menteşe’de bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Kıyısal Değil Kırsal Muğla” isimli fotoğraf yarışmasında yer alan fotoğraflar Menteşe'de bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi. Gerçekleştirilen törende; “Yörük Çobanlar” isimli fotoğrafı ile birinci olan Belma Arslan, “Dibekdereli” isimli fotoğrafı ile ikinci olan Erdal Türkoğlu ve “Sepet Tamiri” isimli fotoğrafı ile üçüncü olan Salim Şimşek ödüllendirildi.


Etkinliğe; jüri üyeleri fotoğrafçılar Nevzat Çakır ile İsa Çelik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve sanatseverler katıldı.


Jüri üyelerinin fotoğraf sanatına başlama serüvenlerini anlattıkları günde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Taner Yiğit, yarışmaya 269 fotoğraf sanatçısının katıldığını, birbirinden farklı 957 fotoğrafın jüri üyeleri tarafından değerlendirildiğini dile getirdi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, Ara Güler'i andığı konuşmasında Muğla'nın bilinmeyen tarafı, ‘kırsalın' önemine vurgu yaptı.


“Kıyının parlak ışıklarından kırsalı göremez hale geldik”


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i andığı konuşmasında, “Muğla'mızın kıyı uzunluğu 9 Akdeniz ülkesinin kıyısından daha uzun ve bu coğrafyada orman denizle adeta öpüşüyor. Yüzde 69'luk bir kırsal Muğla var. Kırsal kesim binlerce yıllık Anadolu medeniyetinin izlerini taşıyor. Fakat kıyının parlak ışıkları hepimizin gözünü almış durumda. Kırsalı göremez hale geldik. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki 20 yılın turizm anlayışının kültür turizmine döneceğinin farkındayız. Bu açıdan kırsalı tahrip etmeden, doğal dokusuna zarar vermeden turizme sunmalıyız. Fotoğraf yarışmamızın adını bu yüzden “Kıyısal Değil Kırsal Muğla” koyduk. Çok etkili de oldu. Yarışmaya katılım gösteren tüm sanatçılarımıza ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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