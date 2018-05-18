Gürün: “Muğla’nın sağlığına önem veriyoruz”

KISA MOLA HİZMETİ MİLAS VE FETHİYE’DE HAYATA GEÇİRİLDİ

Muğla’nın tüm ilçelerinde kurduğu hizmet ağı ve eğitimli personeli ile evde bakım hizmeti veren Muğla Büyükşehir Belediyesi ilk ziyaret edilen hane sayısında 13 bin, toplam tıbbi bakım sayısında da 116 bin sayısına ulaştı. Türkiye’de ilk olma özelliği gösteren Kısa Mola hizmeti de engelli bireye sahip aileler tarafından kısa sürede benimsenerek büyük ilgi görüyor. Menteşe İlçesi’nde başlatılan Kısa Mola Hizmeti Milas ve Fethiye ilçesinde de hayata geçirildi. Engelli bireye sahip ailelerin evlatlarını güvenle bırakabildikleri tesisleri bugüne kadar 137 aile 1455 defa kullandı. Özellikle bütün hayatını engelli evladına ayıran annelere bir mola, nefes olan tesis sayesinde anneler özel işlerini ve kendilerine kısa sürede olsa güvenle vakit ayırabiliyor. Ayrıca hasta nakil ve engelli nakil hizmetleri sayesinde vatandaşlar sağlık kuruluşlarına ya da evlerine modern, güvenli araçlarla sevk ediliyor. Bugüne kadar 18 bin 254 hasta nakil hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 6 araçla 7051 kez de engelli nakil hizmetleri gerçekleştirdi.

KIRSALDAKİ ÇINARLARA BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

Kendi hayatını herhangi bir destek olmaksızın sürdürmekte zorlanan yaşlılara sosyal destek sağlayan, öz bakımlarının yapıldığı, düşme önleme faaliyetlerinin uygulandığı, evlerinde temizlik hizmeti sunulan bir uygulama olan Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti de Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik hizmetlerinden birini oluşturuyor. Uzman ekiplerin belirlediği 67 aile bugüne kadar 429 kez nu hizmetten yararlandı.

Halk Sağlığı eğitimleri, halk kart desteği ile vatandaşları sağlık alanında bilgilendiren ve maddi olarak destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi ayrıca halk sağlığı için büyük önem taşıyan çevre ve içme suyu konusunda da birçok hizmeti hayata geçiriyor. Muğla’da mavi ve yeşili koruyan, düzenli katı atık tesislerini ardı ardına hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi içme suyu konusunda da yenilikçi ve bilimsel çalışmalar, Muğla’da vatandaşların sağlığına yatırım yapıyor.

“MUĞLA YAŞANACAK VE YAŞLANILACAK BIR ŞEHİR”

Muğla’nın yaşanacak ve yaşlanılacak bir şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, gerçekleştirdikleri hizmetler ve projelerle Muğla’nın nabzını tuttuklarını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bir insan yaşadığı şehirde mutlu, sakin ve huzurlu bir şekilde hayatını sürdürürse sağlığı da bu yaşam tarzından olumlu etkilenecektir. Halikarnas Balıkçısı’nın deyimi ile “Başka yerde ölüp nur içinde yatacağına, Muğla’da Nur İçinde yaşanır” dediği bir şehirdir. Muğlamızda yaşayanlar ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimiz için yaşadığımız şehrimizin ve vatandaşlarımızın sağlığını koruyan hizmetleri hayata geçiriyoruz. 7’den 70’e vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Hoş geldin Bebek hizmeti ile anne ve bebek sağlığına, evde bakım hizmeti ile tüm vatandaşlarımızın sağlığına katkı sağlıyoruz. Türkiye’de ilk kısa mola hizmetimiz ile hem engelli bireye sahip annelerimizi rahatlatıyor hem de engelli evladımızın uzman ekiplerimiz gözetiminde diğer arkadaşları ile vakit geçirmesini sağlıyoruz. Şehrimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için her alanda yenilikçi hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yaşanacak ve yaşlanılacak şehir Muğlamız hizmetin en iyisini hak ediyor.” dedi.