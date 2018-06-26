Gürün’den Muğla’ya teşekkür

Osman Gürün Muğla’da demokratik bir ortamda, sorunsuz geçen seçimler için seçim görevlilerine, emniyet mensuplarına ve sandığa giden tüm hemşerilerine teşekkür etti.

Türkiye genelinde ve Muğla’da seçime katılımın yüksek olmasının demokrasiye olan inancın bir göstergesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün seçim sonuçlarına göre çok partili bir meclisin oluşmasının da vatandaşların mecliste temsil edilmesini arttıracağını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “24 Haziran’da katılımcı demokrasi, ülkemizin geleceği için sandığa giderek oyumuzu kullandık. Birbirinden değerli 13 ilçesi olan ilimizde yerli misafirlerimizin 24 Haziran’da oylarını kullanmak için memleketlerine gitmeleri, otogarları doldurmaları Muğlamızın sahillerini boşalttı ama seçim sandıklarına demokrasi olarak yansıdı. Bu sorumluluk duygusu ile hareket eden misafirlerimizi kutluyorum. 24 Haziran Seçimleri öncesi propaganda sürecinde ve seçimlerde Muğlamızda tüm rakipler birbirlerine saygılı, demokrasiye yakışan tutum ve davranışlar sergilediler. Muğlamıza yakışan sevgi, hoşgörü ikliminde bir seçim sürecini daha huzur ve güven içerisinde atlattık. 24 Haziran seçimlerinde Muğlamız yine üzerine düşen vazifeyi yaparak seçimlere yüzde 88.71 katılım sağladı. Muğlalı hemşerilerimize demokratik haklarına sonuna kadar sahip çıktıkları için, sandık görevlilerine, emniyet mensuplarına ve jandarmamıza da sorunsuz bir seçim geçirmemizi sağladıkları için teşekkür ediyorum. Seçim sandıklarından çıkan sonuçlara göre beş partinin vatandaşlarımızı temsil edeceği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak, üreten bir Türkiye oluşturmak için kararlar alınacağına inanıyor, Muğlamızı Ankara’da temsil edecek 7 milletvekilimiz olmak üzere tüm seçilenlere başarılar diliyorum.”dedi.