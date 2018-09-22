Güvenlik görevlisi torbacı çıktı

Bodrum'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Göltürkbükü balıkçı barınağına operasyon düzenledi. Barınakta uyuşturucu ele geçirilirken barınağın güvenlik görevlisi ise uyuşturucu satmaktan göz altına alındı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde geçtiğimiz gün uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalanan bir kişinin ifadesi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, Göltürkbükü Balıkçı Barınağı Liman Başkanlığında gece nöbet tutan özel güvenlik görevlisi Y.B.'nin de uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şahsın ev ve iş yeri için alınan arama kararı sonrasında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek Timi, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı OYİ Timi ile birlikte arama yaptı. Arama neticesinde şahsın iş yerinde bulunan buz makinasının içerisinde, satışa hazır halde 14 Adet yaklaşık 120 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli Y.B.'nin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.