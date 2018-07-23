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23 Temmuz 2018 17:40

Güvenlikçiler içi para dolu çantayı polise teslim etti

Marmaris Belediyesi’nde görevli iki özel güvenlik personeli, bankta buldukları, içinde 2 bin 426 dolar ile çeşitli evrak olan el çantasını polise teslim etti.

Güvenlikçiler içi para dolu çantayı polise teslim etti

23 Temmuz 2018 17:40


Marmaris Belediyesi’nin özel güvenlik görevlileri Ali Tonguç Oktay ve Ali Şadan, geçtiğimiz Cumartesi günü Atatürk Caddesi’nde yer alan Türkmenistan Parkı’nda devriye görevindeyken, bir bankın köşesinde unutulmuş kadın el çantası fark etti. Çantayı kontrol eden güvenlik görevlileri, içinde bir miktar dolar ile çeşitli evraklar olduğunu tespit etti. Durumu müdürlerine bildiren güvenlik görevlileri, çanta içindeki beyaz zarfı açarak nüfus cüzdanı ile bir de telefon numarası buldu. Çantanın, Yunanistan’ın Rodos Adası’nda yaşadığı öğrenilen bir kişiye ait olduğu anlaşıldı. Güvenlikçiler, zarfta yazılı cep telefonu numarasını birçok kez aramasına rağmen cevap alamadı. Çantanın içinden çıkan 2 bin 426 dolar, bir telefon kartı hattı, nüfus cüzdanı ve çeşitli evraklar, tutanakla polis ekiplerine teslim edildi.


Özel güvenlik personelinden Ali Tonguç Oktay, "Mesai arkadaşımla beraber rutin devriyemizi yaparken oturma grupları üzerinde kadın çantası gördük. Çanta ve çantanın içindeki zarfta, ABD doları ve çeşitli evraklar ile kartlar vardı. Çıkan telefon numarasını aradık, ama cevap alamadık. Yoğun kalabalığın içinde çantaya dokunulmaması şaşırtıcı. Tutanakla çanta ve içindekileri polise teslim ettik" dedi.




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