Güzel Sanatlar Fakültesi seramik atölyesinin temeli atıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sanatsever işadamı Fark Holding sahibi Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılacak Seramik Bölümü binası için sabah saatlerinde temel atma töreni düzenlendi.

Törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Erol Turgut, Bodrum Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, Fark Holding Genel Koordinatörü Serdar Çardak, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Erol Turgut, şunları söyledi; "Güzel sanatlar fakültesi olmak elbette 3-4 bölümle sınırlı olamazdı. Burada yıllar içinde yeni bölümlerin açılacağı kuşkusuzdu. Bu gerçekten yola çıkarak seramik bölümü, iç mimarlık bölümü aslında bölgenin karakterini, dinamiklerini düşündüğümüzde çok uygun yeni bölümle olacaktı. Bütün arkadaşlarımız, fakültemiz kurulduğundan beri bu anlayış içinde. Seramik bölümü fakültemizin beşinci bölümü olarak lisans eğitim öğretimine bu bina yoluyla başlamış olacak" dedi.

Fark Holding Genel Koordinatörü Serdar Çardak ise Yunus Büyükkuşoğlu’nun yurtdışında olduğu için törene katılamadığını ifade ederek başladığı konuşmasının devamında işadamı Büyükkuşoğlu’nun sanata olan ilgisinin nasıl başladığını anlattı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise eğitimin önemine vurgu yaparak şunları dile getirdi: “İnsana yapılan yatırım en değerli yatırımdır. En değerli kaynak insan kaynağıdır. Biz eğitim yatırımlarımızı, çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemiz ilçemizde gurur duyduğumuz, ilçemizin eğitim ve sosyal hayatına renk katan önemli bir kurumumuz. Devletimiz okul yapabilecek güce sahip fakat bazı okulların hayırseverler tarafından yapılması ayrı bir güzelliği ve tadı var. Bu anlamda Yunus Bey bir sanatsever, hayırsever işadamı olarak tüm varlıklı insanlara örnek gösterilmesi gereken çok değerli bir şahsiyet” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ise üniversitenin yıllar içinde hayırsever işadamlarının da destekleriyle büyüdüğünü ifade ederek işadamı Yunus Büyükkuşoğlu’na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar hazırlanan butona basarak temele ilk harcı koydu.