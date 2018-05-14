Güzelleri gören meydana koştu

Meydanda boy gösteren güzelleri çekmek için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Bodrum İskele Meydanı’nda düzenlenen “World Final Miss 7 Continents 2018” yarışmasında 21 ülkenin güzeli kıyasıya yarıştı. Meydana kurulan platformda yürüyen güzellere vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Gece kıyafetleri, ülkelerinin yöresel kıyafetleri ve bikinili olarak boy gösteren güzellerin fotoğraflarını çekmek isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi.

Telefonlarına sarıldılar

Meydanda boy gösteren güzelleri gören vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti. Yaklaşık 2 saat süren yarışmayı yerli ve yabancı turistler izledi. Güzellik yarışmasının 1’incisi Ukraynalı güzel Kateryna Kachashvılı oldu. Yarışmanın 2’inci Litvanyalı güzel Evelina Stepule, 3’üncüsü Belarus’dan katılan Viktoryia Laurenka, 4’üncü ise Letonya’dan Estella Zaharkevicha oldu.

Dans gösterilerinin de yer aldığı “World Final Miss 7 Continents 2018” yarışmasında dereceye girenlere taçları takıldı. Pasta kesiminin ardından yarışma son buldu.