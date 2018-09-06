Habip Aydoğdu ile “Kırmızı Yolculuk” sergisi açıldı

Sanat severlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışı öncesinde çeşitli konuşmalar yapıldı. İlk olarak kürsüye gelen Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Kurul Üyesi, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Kıymet Giray açılışa katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Sevgili Bodrumlular, Bodrum’u sevenler ve yolu Bodrum’dan geçenler, iyi ki buradasınız, iyi ki hep beraberiz ve iyi ki Habip’in sergisinde bu kırmızıların içinde güzel bir akşam geçireceğiz. Öncelikle sanırım üç yıldır burada çok ciddi programlar gerçekleştiriyoruz. Bodrum’un bir kültür merkezi olduğunun çok bilincindeyiz. Buraya açılan sergiler de hem uzun soluklu oluyor hem de Türkiye’nin önemli sanatçılarını bu güzel merkezde Bodrum’da tanıştırmış oluyoruz. Bütün katılımlar için çok teşekkür ediyoruz. Habip’e gelmek istiyorum; 1960’lı yıllara isterseniz şöyle bir hep beraber gidelim. Türkiye’nin o günlerini hatırlayalım ve genç bir Tatbiki Güzel Sanatlar mezunu sevgili Habip Aydoğdu’nun açtığı sergileri düşünerek gidelim. Çünkü kırmızılar orada başladı. O yılların kırmızıları daha sert kırmızılardı. Çünkü toplumda çok sert günler yaşamaktaydı. Habip ilk resimleriyle kazandığı markalaşma değerini diyelim yeni moda değimi ile sanatçı olma kimliğini o kırmızı resimlerle gerçekleştirdi. İşte bu Habip’in çalışma aşamalarının en başından en sonuna kadar olabildiğince rastlantı, olabildiğince derin bir hayat ortaya koyması anlamına geliyor."

Prof. Dr. Kıymet Giray’ın davet ile kürsüye gelen Ressam Habip Aydoğdu da "Teşekkür ediyorum Kıymet’e. Hakikatten heyecanlandım. Saygı duyduğum duyarlılığına. İnandığım, gerçekten donanımlı, hem de çok iyi bir sanatçı, sanat tarihçisi, küratör arkadaşım. Ondan böyle sözler duymak da gerçekten çok hoş, çok teşekkür ederim. Hakikaten böylesine büyük geniş mekanda bu serginin oluşum sürecinde katkı veren başta Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon’a, sanat direktörümüz Ali Çakır’a, bu vesile ile çıkan kataloğun metnini yazan arkadaşım dostum Hasan Çakır’a, bizi burada konuk eden ağırlayan arkadaşım Kenan Torun’a, her sergide olduğu gibi bu sergide de kahrımı çeken eşim Fikriye’ye, bu sergi için el veren destek veren, az çok yazan çizen, burada olan hepinize çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sağ olun." dedi.

Türk resim sanatı tarihinin önemli isimlerinden, çağdaş Türk resmine büyük katkıları olan Amelie Edgü de açılışta yaptığı konuşmada "Onun hem galerici hem de sanat koleksiyoneri olarak önemli çalışmaları var. Habip’i 30 seneden beri tanıyorum ve Türkiye’de tanığım insan olarak en üst seviyeye gelen bir insandır. Ben 30 sene evvel Beyoğlu’nda rastladım. Aksanat’ta bir sergi vardı. Orada konuştuk ve bir sergi yapmaya karar verdik. İlk resim büyük kocaman bir kargaydı ve o karga uçuyordu. Büyük bir giriş vardı ve o girişe koyduk. Sorduk Habip’e ’Bu karga nereden çıktı?’. Çünkü sonsuzluk. Ben de çok seviyorum kargaları. Bütün sergiler bir tane kargayla açılsın, ama unuttu bunu. Her zaman bir şey söylemek için var Habip. Çok önemli bir ressam. İstanbul Modern Müzesi’nde onun resimleri var, iyi galerilerde sergi yapıyor. Son olarak burada Turgutreis’te benim çok sevdiğim bir mekanda sergi açacak. Çok teşekkür ederim herkese. İnşallah herkes bu sergi içinde insan Habip’i de görecek. Çok teşekkür ederim. Son olarak Habip Aydoğdu’ya, küratörü kızı Elif Ağatekin’e ve damadı Mehmet Ağatekin’e teşekkür ederim." dedi.

121 adet eserin yer aldığı sergi 4 Ekim’e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.