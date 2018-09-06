Habip Aydoğdu ile “Kırmızı Yolculuk” sergisi

Ressam Habip Aydoğdu “Böylesine büyük geniş mekanda bu serginin oluşum sürecinde katkı veren başta Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon’a, sanat direktörümüz Ali Çakır’a çok teşekkür ederim” dedi.

Türk resim sanatı tarihinin önemli isimlerinden, çağdaş Türk resmine büyük katkıları olan Amelie Edgü de açılışta yaptığı konuşmada “Onun hem galerici hem de sanat koleksiyoneri olarak önemli çalışmaları var. Habip’i 30 seneden beri tanıyorum ve Türkiye’de tanığım insan olarak en üst seviyeye gelen bir insandır. Turgutreis’te benim çok sevdiğim bir mekânda sergi açacak. Çok teşekkür ederim herkese. İnşallah herkes bu sergi içinde insan Habip’i de görecek” dedi.

121 adet eserin yer aldığı sergi 4 Ekim’e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.