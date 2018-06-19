Haboo kurucularından Başkan Kocadon’a ziyaret

Bodrum markası olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Gözde Özsarsılmaz ve Ege Aydoğar, Başkan Mehmet Kocadon’a çalışmalarından bahsederek markanın oluşum süreci hakkında bilgi verdi. Bu yılın ilk ayında kurulan bir Bodrum markası olduklarını belirten girişimciler, “Bodrum süngerinden yapılan bir ayıcık, ayıcığın cebinde bir begonvil, elinde bir mandalin kokteyli ve Bodrum mavisi şortu ile bir logo oluşturduk. Bodrum kentinin sembol değerlerini; bardak, tişört, kalem, çanta, magnet gibi ürünlerde kullanarak hediyelik eşyalar tasarlamaya başladık. Kısa sürede, konsept mağazalarda yerimizi aldık. Amacımız, Bodrum’u ziyaret eden her misafirin ülkelerine dönüşte, Haboo markalı bir ürünü, Bodrum hatırası olarak ülkelerine götürmesi” dedi.

Girişimci ruhla hareket eden gençlerin böyle anlamlı projeler üretmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise “Bodrum için üreten, taş taş üstüne koyan, çivi çakan herkese kapımız açık. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Genç kardeşlerimize de çalışmalarında başarılar, kolaylıklar dilerim” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Özsarsılmaz ve Aydoğar, günün anısına, ürünlerinden bir örneğini Başkan Kocadon’a takdim ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.