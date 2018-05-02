Hacı adaylarına uygulamalı eğitim

Milas İlçe Müftülüğü tarafından Milas İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen uygulamalı eğitime, bu yıl hacca gidecek olan kadın ve erkek hacı adayları katıldı.

Milas İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından verilen hac seminerine; Milas’tan kutsal topraklara hac vazifesini yerine getirmek için gidecek olan 38 hacı adayı ve dışarıdan 3 hacı adayı olmak üzere toplamda 41 kişi katıldı.

Seminerde hacı adaylarına; ihramın nasıl giyileceğini, tavaf, hac farizası esnasında uyulması gereken kurallar, kılık kıyafet kuralları ve yolculuk esnasında uyulması gereken kurallar hakkında uygulamalı olarak bilgilendirmede bulunuldu. Müftü Doğru tarafından Kâbe maketinin etrafında, hacı adaylarına bilgilendirme yapıldı ve Kâbe’yi nasıl tavaf edeceklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Müftü Doğru, hac seminerlerinin gelecek hafta 8 Mayıs Salı günü sona ereceğini kaydetti.

Hacı adaylarına verilen eğitim semineri sonrası değerlendirmelerde bulunan Müftü Doğru, vatandaşların gittikleri kutsal topraklarla güçlük çekmemeleri ve ibadetlerini eksiksiz yapmaları için böyle bir eğitim verme gereği hissettiklerini söyledi.

Milas’ta hac seminerlerine yoğun ilgi olduğunu kaydeden Müftü Doğru, “Biz bu süre içerisinde hacı adaylarımızı, bu kutsal yolculuk esnasında, kendileri için gerekli hazırlıkları yapmaları için bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattıktan sonra, yolculuk esnasında, kutsal topraklarda Mekke’de, Medine’de gidip dönünceye kadar kendilerine gerekli tüm bilgileri inşallah bu seminerlerde hacılarımıza vereceğiz.” dedi.

Hacı adaylarından, dikkat etmelerini istedikleri bazı hususların olduğunu söyleyen Müftü Doğru şunları ifade etti: “Bu seminerlere katılım sağlamalıdır. Eğer katılım sağlarlarsa eminim ki çok ciddi faydaları olacaktır. İnanıyoruz ki hacı adaylarımız, yolculuğa çıktığı andan tutun da dönünceye kadar kendilerine çok ciddi kolaylıklar sağlayacak pratik bilgiler verilecektir. Kutsal topraklara giderek, hac vazifesini yerine getirmek isteyen hacı adaylarımızdan bol bol vatanımız ve milletimiz için dua bekliyoruz.”

Hacı adayları ise bilgilendirici sunumu için Milas Müftüsü Ali Saim Doğru’ya ve yardımları için personellere çok teşekkür etti.

Milas’tan kutsal topraklara gidecek olan kafilenin; 18 Temmuz-15 Ağustos arasında gideceği ve 25 Ağustos-20 Eylül arasında da geri döneceği öğrenildi.