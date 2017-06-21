Hacı Ali Camisi ibadete açıldı

Geçtiğimiz aylarda inşasına başlanan ve çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılan Kızılağaç Mahallesi Hacı Ali Camisinde iftar yemeği düzenlendi. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğine Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu, İsmail Altındağ ile Kemal Orman, Bodrum İlçe Müftüsü Dr. Ali Ünal, Yalı Mahalle Muhtarı Halil Köse, Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Karaca, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Ali Top tarafından bağışlanan arazi üzerinde 2016 Mayıs ayında tadilatına başlanan ve 1 yıl içerisinde tamamlanıp Kızılağaç halkının hizmetine sunulan Hacı Ali Camisini iftar yemeğine başlamadan önce inceleyen Başkan Kocadon, camide yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Tadilatı tamamlanıp hizmete açılan caminin Kızılağaç halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Kocadon, “Öncelikle böyle güzel, mübarek bir ayda bu güzel camimizin açılışını sizlerle yapmaktan son derece mutluyum. Bir ziyaretimde değerli hocam caminin biraz eskidiğinden bahsetmişti. Hocam dedim, en kısa zamanda söz veriyorum bu camiyi yapalım. Hep beraber değerli meclis üyesi arkadaşlarım, başkan yardımcılarımla ve dernek başkanımız ve yönetimiyle hem sizlerin de büyük katkılarıyla bu güzel camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim dinimiz modern, çağdaş bir dindir arkadaşlar. Bizim dinimizde tanrımızla kul arasında hiç kimse yoktur. Herkesin inancı örf ve âdeti yaşam tarzı kendine aittir. Onun için bugün Bodrumumuz dünya barış topluluğu gibi yaşıyor ise bugün hep beraber huzur ve mutluluk içinde yaşıyorsak işte bu hoşgörümüzden bu inancımızdan dolayıdır. Yüce tanrım şu gördüğünüz güzel bayrağımızı, Ulu Önder Ata’mızın resimlerini ve camilerimizden ezan seslerini güzel ülkemizden hiçbir zaman eksik etmesin. Ben bu caminin yapılmasında emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Bodrum İlçe Müftüsü Dr. Ali Ünal ise caminin tadilatında emeği geçenlere teşekkür ederek caminin hayırlı olmasını diledi. Caminin tadilatının yapılmasından dolayı mutluluklarını dile getiren vatandaşlar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon sayesinde caminin yeni bir görünüme kavuştuğunu belirterek bu projede emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Ayrıca Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği eski başkanı Salim Mazı tarafından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a destekleri dolayısıyla da teşekkür plaketi verildi.