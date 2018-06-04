Haftalık kirası 1 milyon euro olan mega yat Bodrum’da

Katarlı bir prensin düğünü için Bodrum’a geldiği öğrenilen mega yat, 5 tankerle akaryakıt takviyesi yapıldıktan sonra Katar’ın yolunu tuttu.

Haftalık kira bedelinin 1 milyon euro olduğu öğrenilen dünyanın en pahalı kiralık yatı ’Solandge’ bugün öğle saatlerinde Bodrum’a geldi. Katarlı bir prensin Bodrum’da yapacağı düğün için getirildiği öğrenilen yata, 5 tankerle akaryakıt takviyesi yapıldı. 3 saat limanda demirleyen mega yat daha sonra Katar’a gitmek için yola çıktı.

Deniz altı ve koruma timi bulunuyor

85 metre uzunluğundaki yatta kapalı ve açık yüzme havuzları, SPA, sinema salonu, iki mini denizaltı ve su sporları ünitesi bulunuyor. 220 bin litre yakıtla hiç durmadan 6 bin mil yol kat edebilen mega yatta özel koruma timi de yer alıyor.

Katar prensi balayı için kiraladı

Haftalık kirasıyla dudak uçuklatan mega yatı Katarlı bir prensin Bodrum’daki düğününün ardından çıkacağı balayı için kiraladığı öğrenildi.

Öte yandan, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte birçok mega yat Bodrum açıklarına demirledi.