Hakan Kakız Bodrum’u salladı

Ünlü Dj Hakan Kakız, Gümbet Barlar Sokağı’nda bulunan Ampersand Clup’te sahne aldı. Sosyal medya fenomeni de olan Kakız’ın hayranları eğlence kulübüne akın etti. Kakız, sahneye çıkmadan saatler öncesinden hayranları kulübe gelerek ön sıralardan yer kapmaya çalıştı. Yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği ünlü Dj performansıyla göz doldurdu. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Kakız, yaptığı esprilerle de hayranlarını kahkahaya boğdu. Sıra dışı giyimi ve kendine has eğlence anlayışıyla da dikkat çeken Kakız, sabahın ilk ışıklarına kadar tatilcileri coşturdu.