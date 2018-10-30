Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlu memleketinde onurlandırıldı

Muğla'da Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın adı memleketi Gökova'da oluşturulan kültür evine verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla, İzmir kültürüne ve Anadolu uygarlığına en fazla hizmet eden kişiler arasında gösterilen Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın adına memleketinde kültür evi açılışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Şadan Gökovalı Kültür Evi açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Şadan Gökovalı'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün açılışta yaptığı konuşmada, “Muğla çok büyük kültürel bir değere sahip. Gökova dediğimizde hemen Şadan Gökovalı aklımıza gelir, ancak ben Şadan Muğlalı diyorum. Gerçekten büyük bir zenginlik Şadan Gökovalı. Biz onun fevkalade olduğunun farkındayız. Biz bu zenginliğimizi doya doya yaşayalım. Cumhuriyet'in en büyük eserlerinden biri yanımızda” dedi.

Ardından Gökovalı, Güneş Gülleri kitabını çok sayıda okuyucusu için imzaladı. Gökovalı'nın donattığı kitaplardan oluşan bölümler ve bazı özel fotoğraf düzenlemeleri açılışta göze çarptı.

Şadan Gökovalı kimdir?

15 Mart 1939'da Muğla Gökova'da doğdu. İlk üç sınıfı köyünde okuduktan sonra Ula İlkokulunu, Muğla Ortaokulunu, Aydın Ticaret Lisesini ve İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi.

Knidos, Datça, Efes, Fethiye ve Bergama'yı en iyi anlatan yazar seçildi. Türkiye'nin başlıca turistik merkezlerini anlatan kitapları yayımlandı.

Akademik kariyer olarak Üniversite Doktoru, Üniversite Doçenti, Üniversite Profesörü hak ve ünvanlarına layık görüldü. Muğla ve İzmir kültürüne Anadolu uygarlığına en fazla hizmet eden kişi, İzmir Gazeteciler cemiyeti, Türkiye İletişim Vakfı, İzmir Turist Rehberleri Odası, Onursal üyeliği “İleri Yaş Dostu” ödüllerine değer görüldü. Akyaka'da bir sokağa, Gökova'da bir caddeye, Muğla Menteşe'de 3 bin 500 kişilik açık hava tiyatrosuna adı verildi. Son olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula Gökova Prof.Dr. Şadan Gökovalı Kültür Evi hizmete açıldı.