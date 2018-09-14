Halit bebek için vatandaşlar seferber oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 'ağır kombine immün yetmezliği' teşhisi konulan 1 yaşındaki Halit Güldür için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına çok sayıda vatandaş destek verdi.

Çamköy Mahallesinde yaşayan Halil ve Hatice Güldür çiftinin 1 yaşındaki oğlu Halit'e, uygun ilik bulunması için sosyal medya üzerinden kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Halit bebek için kök hücre bağışı yapmak isteyen çok sayıda kişi, Çamköy Camisi önüne konuşlanan Kızılay Tırı'na gelerek bağış yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Dr. Zeynep Erkek, Halit bebek için kendilerine başvuru olduğunu bu kapsamda kan ve kök hücre bağışı aldıklarını bildirdi.

Kampanyaya vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Erkek, “İnşallah faydası olur ve Halit bebek şifa bulur. Kan ve kök hücre bağışı çok önemli. Bunların başka bir şekilde üretilmesi mümkün değil. Tek kaynağı insan. Özellikle kök hücrede dokuların birbirini tutması çok düşük bir ihtimal. Bu nedenle ne kadar çok bağış olursa ihtiyacı olan hastalara uygun ilik bulunma ihtimali de artıyor” dedi.

Başlattıkları kampanyaya duyarlı vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten baba Halil Güldür ise, şöyle konuştu:

“Kök hücre bağışı sadece benim çocuğum için değil Türkiye ve dünyadaki herkes için gerekli. katılım çok güzel. Beklentimizin üzerinde katılım oldu. Kızılay'a ve kampanyaya destek verenlere çok teşekkür ederim. Oğlumun hayatı bunu bağlı. Bağışıklık sistemi olmadığı için şu anda ilaçla yaşıyoruz. Sağlıklı çocuklar hasta olduğunda ilaç içer biz hasta olmamak için ilaç içiyoruz. Hayatta kalabilmemiz için uygun iliği bulmamız gerekiyor. Herkes Kızılay'a gidip kök hücre bağışı yaparsa çok memmum oluruz. Bizim gibi bekleyen çok insan var”

Kampanyaya destek veren öğretmen Gökhan Alkaya, kampanyayı sosyal medyadan duyduğunu ve destek olmak için geldiğini anlattı.

Halit'in sağlığına kavuşmasını ve kendi öğrencisi olmasını dileyen Alkaya, “Kök hücrenin 10 yıl saklandığını duyduk. Türkiye'deki veya yurtdışındaki vatandaşların sağlık sıhhati, sıkıntı yaşayan birey varsa onların sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz. Herkesin bu duyarlılığı gösterip burada bulunmasını rica ediyorum” diye konuştu

Kampanyaya katılan Ahmet Bozkurt da Halit'e yardımcı olmak için kan bağışı yapmaya geldiklerini söyledi.