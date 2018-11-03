Halk otobüsünde flüt resitali şoförü yaktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde halk otobüsünde flüt resitali çeken vatandaşı seyir halindeyken cep telefonuna kaydeden şoför hakkında idari işlem yapıldı.

Özel toplu taşıma aracına bindikten sonra çantasından flütünü çıkaran ve çalmaya başlayan vatandaş yolculuk süresince otobüs şoförüne adeta flüt resitali sundu. Vatandaşın flüt resitali Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığındaki Ulaşım Filo Takip Komuta Merkezinden de anbean izlendi.

Neşeli bir yolculuk yapan özel halk otobüsü şoförü, o anları seyir halindeyken cep telefonuyla sosyal medya üzerinden video çekerek paylaştı. Araçta bulunan güvenlik kameraları görüntüleri Ulaşım Daire Başkanlığı Araç Filo Komuta Merkezinden anbean izlenen şoförün davranışı trafik ve can güvenliğini tehlikeye atıcı unsur olarak değerlendirilerek hakkında idari işlem başlatıldı.