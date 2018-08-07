Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Yasin Özdemir yönetimindeki 48 DP 704 plakalı ambulans Ula-Kızılyaka trafik ışıklarına geldiğinde tali yoldan çıkış yapan Işıl Karabulut yönetimindeki 48 DE 758 plakalı otomobil ile çarpıştı. İçinde hastanın bulunduğu ambulans kaza sonrası orta refüje çıkarken, otomobilini ön tarafı hasar gördü.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Işıl Karabulut (35), Gülümser Karabulut (58), İnci Karabulut (8) ve ambulansta hasta refakatçisi olarak bulunduğu öğrenilen Fethi Tiro(73) yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.