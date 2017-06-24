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24 Haziran 2017 21:20

Hastane bahçesine park etmek istediği otomobili yandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, Devlet Hastanesi otoparkına park etmek isteyen Bilal Oğuzalp’e ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hastane bahçesine park etmek istediği otomobili yandı

24 Haziran 2017 21:20


Edinilen bilgiye göre, Ortaca’nın Mergenli Mahallesinden, Dalaman Devlet Hastanesine pansuman yaptırmak için giden Bilal Oğuzalp, hastanenin otoparkına park ettiği sırada 48 E 2513 plakalı otomobilde yangın çıktı.


Oğuzalp, panikle otomobilden kendini dışarı atarken, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden hastane personeli, itfaiye ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri, otomobili söndürerek, soğutma çalışması yaptı.


Aracı kullanılamaz hale gelen Oğuzalp, yaptığı açıklamada; “Park edeceğim sırada bir anda alevler yükseldi. Bende kaçtım” dedi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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