Hastane bahçesine park etmek istediği otomobili yandı

Edinilen bilgiye göre, Ortaca’nın Mergenli Mahallesinden, Dalaman Devlet Hastanesine pansuman yaptırmak için giden Bilal Oğuzalp, hastanenin otoparkına park ettiği sırada 48 E 2513 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Oğuzalp, panikle otomobilden kendini dışarı atarken, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden hastane personeli, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri, otomobili söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

Aracı kullanılamaz hale gelen Oğuzalp, yaptığı açıklamada; “Park edeceğim sırada bir anda alevler yükseldi. Bende kaçtım” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.