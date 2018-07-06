Hastane otoparkında taciz iddiasına 1 tutuklama

Olay, Fethiye Devlet Hastanesinde otoparkında meydana geldi. İddiaya göre; B.Ç. daha önceden tanıdığı ve hastanede annesinin başında refakatçi olarak bekleyen S.K. isimli kadını konuşmak için telefonla hastane otoparkında bulunan otomobile çağırdı. Otoparka gelen kadın bir süre bekledikten sonra otomobile bindi. Otomobil içerisinde B.Ç.’nin sözlü ve fiziki cinsel tacizine maruz kalan kadın çığlık atması üzerine darp edildi. Bir süre mücadele eden ve otomobilden kaçarak kurtulan S.K. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, B.Ç’yi hastanenin otoparkında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.Ç. "zorla alıkoyma ve cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.