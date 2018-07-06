Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 14:19

Hastane otoparkında taciz iddiasına 1 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hastane otoparkında bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hastane otoparkında taciz iddiasına 1 tutuklama

06 Temmuz 2018 14:19


Olay, Fethiye Devlet Hastanesinde otoparkında meydana geldi. İddiaya göre; B.Ç. daha önceden tanıdığı ve hastanede annesinin başında refakatçi olarak bekleyen S.K. isimli kadını konuşmak için telefonla hastane otoparkında bulunan otomobile çağırdı. Otoparka gelen kadın bir süre bekledikten sonra otomobile bindi. Otomobil içerisinde B.Ç.’nin sözlü ve fiziki cinsel tacizine maruz kalan kadın çığlık atması üzerine darp edildi. Bir süre mücadele eden ve otomobilden kaçarak kurtulan S.K. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, B.Ç’yi hastanenin otoparkında gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.Ç. "zorla alıkoyma ve cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç