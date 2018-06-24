Hastaneden oy sandığına

Dönem Milletvekili genel seçimleri oy kullanma işlemlerinde hastanelerde tedavileri devam eden ve oy kullanabilecek durumdaki vatandaşlar evde bakım hizmetleri ambulansları ile sandık merkezlerine taşındı

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden ve oy kullanabilecek durumdaki vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ambulansları ile oy merkezlerine taşınarak tedavileri hastanelerde devam eden vatandaşlar da vatandaşlık görevini yerine getirdi. Mehmet Ali Yılmaz isimli vatandaş, oy kullanmak için tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulans ile alınarak 15 kilometre uzaklıktaki oy kullanacağı Bayır okuluna taşındı. Vatandaşlık görevini yerine getiren Mehmet Ali Yılmaz, ambulans ile tekrar hastaneye getirildi.