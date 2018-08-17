Hatalı sürücüye kırmızı düdük

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Muğla giriş ve çıkışlarında sürücüleri uyarırken, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan ‘Hatalı sürücüye kırımızı düdük’ kampanyası kapsamında Muğla valisi Esengül Civelek tatilcilerin çocuklarına kırmızı düdük, tişört, şapka, görev kartı ve broşür dağıttı.

Aydın girişi uygulama noktasında gerçekleşen uygulamaya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çektinkaya da katıldı. Muğla’ya tatil için gelen çocuklu araçlar uygulama noktasında trafik ekiplerince durduruldu. Aileler Vali Esengül Civelek tarafından uygulama hakkında bilgi verilmesinin ardından aileleri ile seyahat eden çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka hediye edildi.

Sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirtirken, özellikle bu uygulama ile çocukların küçük yaşta trafik eğitimi almalarının gelecekte trafik kazalarının ve trafik kuralı ihlallerinin önüne geçmesi açısından yararlı olduğunu açıkladılar.

Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan uygulamada Muğla Valisi Esengül Civelek Muğla’ya tatil için gelen sürücülerin çocuklarına kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıttı. Vali Civelek gazetecilere yaptığı açıklamada, “Denetimlerimizi arttırdık. Ayrıca Dron ve helikopter ile de havadan denetlemelerimiz devam edecek. Bu kampanya çerçevesinde trafik ekiplerimiz yollarda kontrol ettikleri araç içerisinde bulunan çocuklarımıza kırmızı düdük, tişört, şapka, görev kartı ve broşür dağıtacaklar. Çocuklarımız trafik polisimiz olacaklar. Ailelerinin trafik polisi olacaklar. Seyir halinde trafikte hatalı solama. Aşırı hız, emniyet kemerini takmama ve cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden anne ve babalarını uyaracaklar. Bu kampanya trafik kurallarına ve uyarılara riayet etmemiz sorumluluğu konusunda çocuklarımızda bir bilinç oluşturacak” dedi.