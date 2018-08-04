Hava yağışı uçakları olumsuz etkiledi

İstanbul’dan gelen Türk Hava Yolları uçağı ise, yakıtının azalması dolayısıyla Dalaman’a iniş yaptı.

Milas’ta etkili olan yağış sebebiyle, Milas-Bodrum Havalimanı’nda sağanak yağış uçak seferlerini etkiledi.

Havalimanından iniş izni alamayan çok sayıda uçak havada tur attı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelen Türk Hava Yolları uçağı ise havada bir süre tur attıktan sonra yakıtının azalması nedeniyle iniş yapmak için Dalaman Havalimanı’na yöneldi.

Havalimanı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 10’a yakın uçağın iniş yapabilmek için tur attığı, yakıtı azalan uçakların ise Dalaman’a yönlendirildiği öğrenildi.

Yetkililer, etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle seferlerde aksama yaşanabileceği bildirdi.