Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 15:55

Havalandırma borusunun içine düşen yavru kedi kurtarıldı

Bodrum Güvercinlik bölgesinde, bir restoranın arka bahçesindeki foseptik havalandırma borusunun içine düşen yavru kediden sevindiren haber geldi.

Havalandırma borusunun içine düşen yavru kedi kurtarıldı

22 Mayıs 2018 15:55


Dün sabah saatlerinde yaklaşık 2 metre derinlikteki borudan içeriye düşen ve kurtarma ekiplerini seferber eden yavru kedi ekiplerin boru içine sarkıttığı halat merdiven sayesinde boru içinden kendi çabalarıyla çıkarak kurtuldu. Özellikle Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneğini, kedinin kurtulması için akşam saatlerinde Snack camera yardımıyla çalışma yaptı. Boru içine sarkıtılan kamera ile kedinin yerini tam olarak tespit etmek için çalışan ekip yaklaşık 3 saat bölgede çalıştı.


Müjdeli haber ilerleyen saatlerde, ilk olarak yavru kediyi fark eden ve yardım isteyen Hülya Şenlen isimli bayandan geldi. Sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte paylaşım yapan Şenlen yavru kedinin kurtulduğunu ve yardıma gelen ekiplere çok teşekkür ettiğini ifade etti.


Saatlerce yavrusunun düştüğü borunun başında bekleyen anne kedi ise yavrusunu yanına alarak bahçeden uzaklaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç