Havalandırma borusunun içine düşen yavru kedi kurtarıldı

Dün sabah saatlerinde yaklaşık 2 metre derinlikteki borudan içeriye düşen ve kurtarma ekiplerini seferber eden yavru kedi ekiplerin boru içine sarkıttığı halat merdiven sayesinde boru içinden kendi çabalarıyla çıkarak kurtuldu. Özellikle Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneğini, kedinin kurtulması için akşam saatlerinde Snack camera yardımıyla çalışma yaptı. Boru içine sarkıtılan kamera ile kedinin yerini tam olarak tespit etmek için çalışan ekip yaklaşık 3 saat bölgede çalıştı.

Müjdeli haber ilerleyen saatlerde, ilk olarak yavru kediyi fark eden ve yardım isteyen Hülya Şenlen isimli bayandan geldi. Sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte paylaşım yapan Şenlen yavru kedinin kurtulduğunu ve yardıma gelen ekiplere çok teşekkür ettiğini ifade etti.

Saatlerce yavrusunun düştüğü borunun başında bekleyen anne kedi ise yavrusunu yanına alarak bahçeden uzaklaştı.