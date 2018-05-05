Havalar sıcak gidince caretta’lar erken yumurtladı

Fethiye ilçesinde havaların sıcak gitmesinden dolayı caretta ceratta türü deniz kaplumbağalarının erken yumurtladığı belirtildi. Çalış Plajı’nda farklı noktalarda bulunan caretta caretta yuvalarının zarar görmemesi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri (DEKAMER) tarafından yuva güvenlik altınına alındı. DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale, "Fethiye’deki koruma çalışmalarına 1 Mayıs’ta deniz başladık. Çalış Plajı’nda iki yuvayı tespit etik. Daha önceki yıllarda ilk yuvalar 10 Mayıs civarında bulunuyordu. Üreme sezonun sıcak gitmesi yuvalamayı 10 gün geriye aldı. Sezon açılmadan koruma çalışmalarına başlayarak bölgedeki halk ve işletme sahiplerini de bilinçlendirme fırsatı bulduk. Böylece koruma çalışmaları daha etkin sürüyor" dedi.

Başkale, kaplumbağaların cinsiyetini kumun sıcaklığını belirlediği, yüksek sıcaklıkta dişi düşük sıcaklıkta erkek yavruların oluştuğunu ifade etti. Caretta carettaların yumurta bıraktığı kumsallar genelde sıcak olduğu için erkek kaplumbağaların daha az ürediğini dile getiren Başkale şunları kaydetti:

“26 derecenin altında erkek bireyler oluşurken 29 derecenin üstündeki yuvalarda dişi bireyler oluşuyor. Diğer bölgelerde dişi yavrular daha çok çıkıyor. Fethiye’deki kumsalları erkek yavru stok yeri gibi düşünebiliriz. Burası Akdeniz kumsalları içerisinde erkek yavru popülasyonu bakımından daha iyi. Bazı kumsallarda yuvalardan yaklaşık yüzde 70-80 dişi yavru çıkıyor. Hatta bazı kumsallarımızda bu oran yüzde 90’ları buluyor. Fethiye kumsallardaki sıcaklık bakımında Akdeniz’e daha fazla erkek birey salan bir kumsal konumunda. Bu yüzden buralar muhakkak korunmaya ihtiyaç duyuyoruz. Fethiye erkek birey üreten kumsalların başında geliyor. Bu da Akdeniz’de erkek popülasyonu için çok önemli.”