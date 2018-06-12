Hayali odayı otelin müdürüne satmaya çalıştılar

Hayali odayı otel müdürüne pazarlayan dolandırıcı yakayı ele verdi.

Dolandırıcıların yeni adresi turizm bölgeleri oldu. Kendilerine savcı, hakim ve polis süsü vererek vatandaşların paralarını çalan dolandırıcılar şimdilerde ise sahte sosyal medya hesapları açıp sanal oda satarak vatandaşları dolandırmaya başladı. Yüzlerce kişinin parasını çalarak haksız kazanç elde eden dolandırıcılar şimdilerde ise sahte sosyal medya hesaplarından 5 yıldızlı otel odaları satarak vatandaşları dolandırmaya başladı.

Otelin müdürüne oda sattı

Bodrum’un Bardakçı koyunda bulunan 5 yıldızlı lüks otelin resmi hesaplarından fotoğraflarını çalan dolandırıcı, sahte sosyal medya hesapları açarak sanal ortam üzerinde otel odası satmaya başladı. Otelin sosyal medya sorumluları durumu fark ederek otelin satış müdürü Murat Kuday’a haber verdi. Dolandırıcı tarafından açılan sahte hesabı inceleyen Kuday otel bilgilerinin, adres ve fotoğrafların kendi otellerine ait olduğunu ama telefon numarasının değişik olduğunu gördü. Hesabın üzerinde bulunan numarayı arayan Kuday karşısına çıkan dolandırıcı ile konuşmaya başladı. Dolandırıcıya, boş oda olup olmadığını soran Kuday’a ’bir saniye bakıp dönüyorum’ diyerek bir süre telefonda bekletti. Daha sonra odalarının olduğunu söyleyen dolandırıcı 2 kişilik, 4 günlük oda fiyatının bin 400 lira olduğunu söyleyerek whatsapp üzerinden rezervasyon yapabileceklerini, oradan irtibata geçilebileceğini otel müdürüne söyledi. Bunun üzerine whatsapp üzerinde mesajlaşmaya başlayan dolandırıcı hesap numarası göndererek parayı yatırmasını istedi. ’Başka bir boş oda var mı’ sorusuna ise dolandırıcı; son 9 oda kaldığını belirtti. Bunun üzerine savcılığa giden otel yetkilileri otellerinin sahte bir hesap üzerinde satıldığını ve haksız bir kazanç elde edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Dolandırıcı oteli otel müdürüne pazarladı

Otelin satış müdürü Murat Kuday, müdürü olduğu otelin dolandırıcı tarafından satıldığını söyleyerek “Bizim sosyal medya sorumlusu arkadaşlarımız konuyu bana iletti. Biz de bu şahısın sahte hesapta yayınlamış olduğu telefon numarasını aradık. Bizzat aradım görüştüm ve kendi otelimizi bize pazarladılar, satmaya kalkıştılar. Ama satış yaparken çok amatörce olduğu da çok açık bir şekilde belli oluyordu. Bizden para talep etti ama biz para yatırmadık" diye konuştu.

Suç duyurusunda bulundular

Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Kuday “Otelimizin resmi sosyal medya hesaplarımızın bir benzerini kopyalamışlar. Otelimizin isminin sonuna 1 ve 2 gibi rakamlar ekleyerek kendi otelleriymiş gibi pazarlamaya çalışmışlar. Durumu fark ettiğimiz anda anında müdahale ettik. Gerekli suç duyurusunu yaptık. Vatandaşların bu durumdan mağdur olmaması için resmi sosyal medya hesaplarımızda yayınladık” dedi.

"Otellerin resmi numaralarını arayın"

Bu şekilde yapılan rezervasyonların doğru olmadığını belirten Kuday “Rezervasyon yaptırırken insanlarımızın öncelikle gidecekleri otellerin sosyal medya hesaplarının doğru olduğunu teyit etsinler. Aksi takdirde böyle bir duruma maruz kalan vatandaşlarımız mağduriyet yaşayacaklardır. Böyle bir durumun önüne geçmek için otelin hattını arayarak işlemlerinin teyidini almaları daha sağlıklı olacaktır" şeklinde konuştu.