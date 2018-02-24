Hayallerini tuvale yansıtıyorlar

Ortaca Kent Konseyi Kültür ve Sanat Grubu tarafından, 2015 yılından bu yana yapılan atölye çalışmaları, Kent Konseyi Resim Atölyesinde devam ediyor. Eğitmen Mehmet Polat eşliğindeki çalışmalara bu yıl 10 kursiyer katılıyor.

Hafta içi Salı ve Çarşamba günleri devam eden resim atölyesi çalışmalarına her yaş grubundan kursiyer ilgi gösteriyor. Atölye çalışmalarına katılanlar, açılan sergilerde kara kalem, sulu ve yağlı boya çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunma fırsatı yakalıyor.

Resim eğitmeni Mehmet Polat, kursların ücretsiz olduğunu belirterek; “Her sene kış sezonunda kurs çalışmalarına devam ediyoruz. Arkadaşlarımıza bütün teknikleri öğretiyorum. Temel bilgiyi aldıktan sonra kendilerine göre bir tarz geliştiriyorlar. Kara kalem, sulu veya yağlı boya çalışmalara devam ediyorlar” diye konuştu.

Kursiyerlerin hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini hem de yeteneklerini ortaya çıkardıklarını söyleyen Polat; “Psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Buradaki yaptıkları çalışmaların ürünlerini elde edince de gayet mutlu oluyorlar” dedi.

Polat, açtıkları sergilerle atölye çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunduklarını da sözlerine ekledi.

Lise çağlarında kare kalem çizimler yaptığını anlatan kursiyer Nur Banu Çiftçi; “Teknik olarak hiçbir şey bilmiyordum. Burada çok güzel şeyler öğrendim. Kara kalemin yanı sıra sulu ve yağlı boyanın tekniğini öğrendim. Daha da devam ediyorum, sonu olmayan uçsuz bucaksız bir renkler alemindeyiz. Çok mutluyum ve her zaman koşarak geliyorum buraya, o günkü ruh halimize göre içimizden ne geliyorsa onu çiziyoruz” şeklinde konuştu.

“Hobi olarak başladı, resimlerini Amerika’ya satıyor”

Ali Nusret Kaymaz, 2 sene önce atölyeye hiç eline kalem almamış bir halde girdiğini söyleyerek; “Çok yetenekli bir öğrenci değilim. Mehmet hoca teknik olarak bana çok ciddi yatırım yaptı. Teknik öğretti. Çok kısa sürede kara kalemden kömür çalışmaya geçtim. Hala çalışmaya devam ediyorum. Şimdi sulu boyayı geliştirmeyi amaçlıyorum” dedi.

Atölye çalışmalarının ardından değişik bir bakış açısı kazandığını dile getiren Kaymaz, baktığını görmeyi öğrendiğini ifade ederek; “Resimlerim Amerika’da çok ciddi pazar buldu. Çok ucuz fiyattan girip şuan çok güzel yerlere geldi. Bu yaz inşallah kendime Amerika’da bir sanat galerisinde küçük bir yer bulabileceğimi düşünüyorum. İnternet üzerinden ve oradaki tanıdıklarım sayesinde daha genele hitap edebileceğim bir ortam buldum. Bu çok güzel bir olay, çok yetenekli bir insan değilim. Sanat en büyük açığımız küçük bir adımda olsa o bakış açısına sahip insanların çoğalmasının doğru olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Boş zamanlarımı değerlendiriyorum”

Yıllardır içinde resim yapma istediği olduğunu aktaran Nebiya Featherstone’de; “Önce kara kalem başladık. Yaptığımız resimler arasında hayvan, doğa resimleri var. Atölyeye gelmekten çok memnunum. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Kurslara katılmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Müjgan Atabay ise şunları kaydetti; “Senelerdir yapmak istediğim ama yapamadığım resimleri, burada yapmaya başladım. Çok mutluyuz. Burada güzel bir arkadaşlığımız var.”