Hayat kurtaran Narkotik Eğitim Tır'ı Muğla'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı 'Narkotik Eğitim Tır'ı Muğla'nın Menteşe İlçesine geldi. Tır'ın içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri, öğrencilere ve vatandaşlara ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Yoğun ilgi gösterilen tırda görevli narkotik uzmanı polisler uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucudan korunma yolları gibi konularda gençlere, ailelere ve vatandaşlara bilgiler verdi.

27 Ekim'e kadar Muğla'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Yücel Salatan, Narkotik Eğitim TIR'ı ile ilgili bilgiler verdi. Muğla'da 27 Ekim'e kadar il ve ilçelerde TIR'ın ziyarete açık olacağını aktaran Salatan, "Narkotik Eğitim TIR'ımız 2015 yılından beri yollarda. Bu yıl 19'uncu il olarak Muğla'ya geldik. Tır, madde kullanımının zararlarını her boyutuyla anlatmak amacıyla tasarlandı. Özellikle gençlere ve ailelere bu yola hiç girmemeleri adına yapılmış bir proje. TIR'ın içerisinde 12 dokunmatik ekran var. Her birinde farklı olmak üzere 30 uygulamamız bulunuyor. Bu uygulamalarla madde kullanımının biyolojik, fizyolojik ve sosyal boyutlarını, zararlarını göstermeye çalışıyoruz” dedi.