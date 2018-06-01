Hayırsever iş adamı arsasını eğitim için bağışladı

Yıl Toplantı Salonu’nda yapılan imza töreni ile Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.

Muğla’da ‘Eğitime Yüzde Yüz Destek’ projesi kapsamında Ortaca İlçesi Dikmekavak Mahallesi’nde bulunan ve imar planında ilköğretim tesis alanı olarak ayrılan arsa hayırsever Tarık Özalp tarafından Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. İmzalanan protokol sonrası arsaya yapılacak ortaokul ile bölgesindeki uzak okullara taşımalı ya da kendi imkanlarıyla giden 98 öğrenci gelecek yıl mağdur olmaktan kurtulacak.

İmza töreninde konuşma yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, Dikmekavak Mahallesi’ne okul yapılmasıyla birlikte Akıncı, Yerbelen ve Bahelievler Mahallesi olmak üzere 4 mahalledeki öğrencilerin okul ihtiyaçlarının karşılanacağını dile getirdi.

Civelek ayrıca, hayırsever Tarık Özalp ve ailesine teşekkür ederek, yapılacak okulla çok başarılı çocukların yetişeceğine inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Civelek ile Tarık Özalp arasında protokol imzalandı.