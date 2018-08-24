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24 Ağustos 2018 09:12

Hayırsever işadamı lüks yatı ile geldi, halk plajında lahmacun ayran dağıttı

Kurban bayramı tatilini Bodrum’da geçiren vatandaşlar bir hayırsever iş adamının dağıtığı bedava lahmacun ayranı görünce şoke oldu.

Hayırsever işadamı lüks yatı ile geldi, halk plajında lahmacun ayran dağıttı

24 Ağustos 2018 09:12

Çocuklar için de süt mısırı dağıtılırken, ücretsiz dağıtılan lahmacun ve ayrandan almak isteyen tatilciler sahile akın etti.


Yatı ile plajın karşısına demirledi


Turizm, ilaç, gayrimenkul ve otomotiv yedek parça sektörlerinde yatırımları bulunan hayırsever bir işadamı 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile Cennet Koyuna yanaştı. “Queen Anne” isimli yatı ile halk plajının karşısına demirleyen işadamı, tatilcilere lahmacun ayran ikram etmek istedi.


Botla geldi kendisi dağıttı


Kurban Bayramı için Bodrum’a gelen ve adının açıklanmasını istemeyen iş adamı, yardımcılarından lahmacun yaptırmalarını istedi. Bu esnada bot ile halk plajına gelen iş adamı, hazırlanan lahmacun ve ayranları vatandaşlara dağıttı. Lahmacun dağıtan iş adamı daha sonra çocuklara ise, süt mısır ikram etti.


Plajda lahmacun kuyruğu


Halk plajında ücretsiz lahmacun dağıtılacağını gören tatilciler deniz keyfini bir kenara bırakıp lahmacun-ayran kuyruğuna girdi. Büyük yoğunluk oluşan halk plajında bin adet lahmacun 5 dakikada tükendi. Çocuklara ise süt mısırı dağıtan hayırsever iş adamı halk ile sohbet edip bayramlarını kutladı. Lahmacun ve ayran alan tatilciler ise durumdan memnun kaldıklarını belirtti.


Adını açıklamayan iş adamı gün boyu halk plajında konuşulan isim oldu. Merak konusu olan iş adamı daha sonra sesiz sedasız ailesi ile birlikte yatına döndü.




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