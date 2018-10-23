Hayko Cepkin paraşütten atladı, nefes kesti

Rock müziğinin güçlü sesi Hayko Cepkin, Fethiye'de düzenlenen 19. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katıldı. Havada yamaç paraşütünden atlayan Cepkin, kendi paraşütü ile festival alanına iniş yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 16-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 19. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne bir çok ülkeden dünyanın en iyi paraşütçüleri katıldı. Babadağ'da bulunan bin 900 metrelik yükseklikten günde yaklaşık 2 binin üzerinde atlayış gerçekleşti.

Hayko Cepkin önce havalandı, sonra atladı

Festivalin konukları arasında Rock müziğinin güçlü sesi Hayko Cepkin'de yer aldı. Profesyonel skydive paraşütçüsü olan Cepkin, tandem pilotu Görkem Kuşcu ile önce yamaç paraşütü ile havalandı. Daha sonra havada atlayış gerçekleştiren Cepkin, festival alanına sıkıntısız iniş yaptı. Hayko Cepkin'in yamaç paraşütünde ayağa kalkarak atlaması ise aksiyon kamerası tarafından kaydedildi. Hayko Cepkin'in atlama anları nefes kesti.

6 gün süren festival, büyük beğeni topladı.