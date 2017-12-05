Hayvanseverler "Cesi" için toplandı

Fethiye Kültür Merkezi önünde toplanan bir grup hayvansever, yaşanan dehşeti protesto etti.

Taşyaka Mahallesi Fethiye Sanayi Sitesinde 1 Aralık Cuma günü koltuk döşemecisi Adnan Özal’a ait ’Cesi’ adlı köpek, demir çubukla bayılıncaya kadar dakikalarca dövüldü. Bu olay medyada geniş yer buluştu. Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) Hayvan Dostları grubu tarafından düzenlenen eylemde aralarında bölgede yaşayan yerleşik yabancıların da bulunduğu grup, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplandı. Demir çubukla dövülen Cesi ve sahibi Adnan Özal’ın da katıldığı gösteriye bir grup öğrenci ise hazırladıkları afişlerle destek verdi. Olayla ilgili gelişmeleri takip eden hayvanseverler bugün kanunların hayvanları korumada yeterli olmadığı gerekçesiyle ellerinde “Cesi için adalet”, “Koru ve yaşat”, “Hayvanların sesiyiz”, “Hayvana şiddete hapis cezası” yazılı pankart ve döviz taşıdı.

Hayvanseverler adına konuşma yapan Gökçen Gökmen Bayram, kedi ve köpeklerin evrimsel süreçte insanlarla yaşamlarını bu güne kadar sürdürdüklerini söyledi. Adnan Özal’ın aile bireyi olarak gördüğü köpeği Cesi’nin bağlı ve savunmasız olduğu halde vahşice saldırıya uğradığını hatırlatan Bayram, “Bunu anlamak da anlatabilmek de aklımıza sığmayan bir utanç ve hakarettir. Yaşam hakkı tür gözetmeksizin doğadaki tüm canlılar için eşittir” dedi.

Bayram, şiddete meyilli insanların bunu sadece hayvanlara değil insanlara da uyguladıklarını, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı. Hayvanların sesi olmak için bir araya geldiklerini de ifade eden Bayram, “Sahipli, sahipsiz hayvan ayrımı olmaz. Kanunlar hepsi için eşit olmalıdır. Siz de korumasız ve savunmasız durumda olan sokak hayvanlarına karşı işlenen suçlarda sessiz kalmayın” diye konuştu.

Cesi’nin sahibi Adnan Özal ise köpeğini döven kişinin cezasız kalmamasını isteyerek, Fethiyeli hayvanseverlere teşekkür ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından hayvanseverler “Onlar için bir kap yemek bir kap su”, “Hayvan dostuma dokunma”, “Cesi için adalet”, “Hayvanlara karşı suç işleyenlerin ertelemesiz ceza”, “Hayvana şiddet suçtur” diye slogan atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.