Hediyelik eşya mağazasında uyuşturucu ticareti

Bodrum'da bir hediyelik eşya satan mağazayı uyuşturucu ticaretinde kullanan 1 kişi polis ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler Ortakent-Yahşi mahallesinde hediyelik eşya dükkanı bulunan M.D. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Bir süre takip altında tutulan M.D.'nin Bodrum'a uyuşturucu getirmek için İzmir'e gidip geleceği istihbaratı alınması üzerine şahsın İzmir'den Bodrum'a geleceği otobüs tespit edilerek operasyona başlandı. Dün öğle saatlerinde otobüsten inen M.D. narkotik ekipleri tarafından otogarda kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde İzmir'den getirdiği 55 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapma sucundan gözaltına alınan M.D. adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan M.D cezaevine gönderildi.