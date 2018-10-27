Helikopteri gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Helikopterden yapılan denetimlerde hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan sürücüler uygulama noktalarındaki yer ekiplerine bildirildi. Yer ekipleri tarafından durdurulan bazı sürücüler, helikopterden tespit edildiklerini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemezken, hatalarını kabul ederek helikopteri sonradan fark ettiklerini belirttiler. Sürücüler uygulamayı da olumlu karşıladıklarını söylediler.

Bazı sürücülerin uygulama noktasını fark etmeleri sonrası tali yollara girişleri tespit edildi. Helikopterden motorize ekiplere bilgi verilmesi sonrası bu sürücüler de motorize ekipler tarafından kontrol edildi.

Jandarma trafik ekipleri amacın ceza yazmak değil, güvenli bir sürüş için sürücülerin trafik kurallarını uymalarını sağlamak, can ve mal kaybını önlemek olduğunu söylerken, sürücülerden emniyet kemerini takmalarını, seyir halinde iken cep telefonu kullanmalarını ve trafik işaret ve işaretleyicilerine uymaları uyarısında bulundu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Yüzbaşı Ender Arslan, vatandaşların trafikte güvenli bir yolculuk yapmaları amacıyla havadan helikopter ile trafik denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu faaliyetin yapılmasındaki amacın kaza sayılarını en aza indirmek olduğunu belirtti.