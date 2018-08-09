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09 Ağustos 2018 18:37

Hem kaçtılar hem yardım istediler

Bodrum’dan İstanköy Adasına fiber tekne ile geçmeye çalışan 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Hem kaçtılar hem yardım istediler

09 Ağustos 2018 18:37

Kaçakların Yunan adalarına geçmeye çalışırken teknelerinin arızalandığı ve telefon açarak Türk askerinden yardım istedikleri öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kaçak göçmen, bindirildikleri fiber tekne ile yasa dışı yollarla İstaköy Adasına geçmeye çalıştı. Bir süre ilerleyen tekne Karaada önlerinde arızalandı. Telefonla yardım isteyen kaçakların imdadına Sahil Güvenlik Botu yetişti. Konu hakkında Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:


“08 Ağustos 2018 tarihinde saat 05.05’te, Bodrum Karaada güneyinde fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen fiber tekne içerisindeki 15 Filistin ve 11 Suriye uyruklu olmak üzere toplam uyruklu 26 düzensiz göçmen (11 erkek, 7 kadın, 8 çocuk) yakalanmıştır.”


İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Şanlıurfa’da bulunan göçmen kampına gönderildi.




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