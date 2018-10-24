İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hem Milas'ın hem de Türkiye'nin gururu oldu

Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi’nde yetişen sporculardan olan Süleyman Atlı, Macaristan’da yapılan büyükler serbest güreş şampiyonasında dünya 3.

Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nde yetişen sporculardan olan Süleyman Atlı, Macaristan'da yapılan büyükler serbest güreş şampiyonasında dünya 3.'sü oldu.


Milas'taki güreş kültürünün en önemli temsilcisi olan kurum olarak dikkat çeken Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi, şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Son olarak Macaristan'da düzenlenen büyükler serbest güreş şampiyonası, Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi yönetiminin, antrenörlerinin ve personelinin takdire şayan başarısını ortaya koydu.


Geçmiş yıllarda Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nde yetişen ve şuan ASKİ Spor'da mücadele veren Süleyman Atlı, Macaristan'da düzenlenen büyükler serbest güreş şampiyonasında dünya 3.'sü oldu. Özellikle Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi, Milas halkı ve tüm Türkiye, Atlı'nın başarısıyla gurur duydu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.