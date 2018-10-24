Hem Milas'ın hem de Türkiye'nin gururu oldu

Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nde yetişen sporculardan olan Süleyman Atlı, Macaristan'da yapılan büyükler serbest güreş şampiyonasında dünya 3.'sü oldu.

Milas'taki güreş kültürünün en önemli temsilcisi olan kurum olarak dikkat çeken Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi, şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Son olarak Macaristan'da düzenlenen büyükler serbest güreş şampiyonası, Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi yönetiminin, antrenörlerinin ve personelinin takdire şayan başarısını ortaya koydu.

Geçmiş yıllarda Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nde yetişen ve şuan ASKİ Spor'da mücadele veren Süleyman Atlı, Macaristan'da düzenlenen büyükler serbest güreş şampiyonasında dünya 3.'sü oldu. Özellikle Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi, Milas halkı ve tüm Türkiye, Atlı'nın başarısıyla gurur duydu