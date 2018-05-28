Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 13:48

Her yerde Mürsel’i arıyorlar

Muğla Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü, hastaneye gitmek üzere evden çıkan zihinsel engelli genç Mürsel Aydemir’den 4 gündür haber alınamıyor.

Her yerde Mürsel’i arıyorlar

28 Mayıs 2018 13:48


Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi’nden geçtiğimiz 25 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde, hastaneye gitmek üzere evden çıkan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç Mürsel Aydemir’den bir daha haber alınamadı. Aydemir ailesi, her yerde Mürsel’i arıyor.


Kaybolan zihinsel engelli genç Mürsel Aydemir’in annesi Ayşe Aydemir, oğlunu gören veya duyanların emniyet güçlerine haber vermesini rica ettikten sonra şunları kaydetti: “25 Mayıs Cuma günü sabah 07.00-07.30 sıralarında oğlum Mürsel, hastaneye gidiyorum deyip evden çıktı. Yanına iletişim kurabileceğimiz telefonunu da almamış. Oğlumdan 4 gündür haber alamıyorum. Gören veya duyanların hemen emniyet güçlerine durumu ihbar etmelerini rica ediyorum.”


Anne Aydemir, oğlunun en son üstünde olan kıyafetlerini şöyle anlattı: “Oğlumun en son üstünde, evden çıkarken mavi gömlek, mavi pantolon, siyah ayakkabı vardı. Oğlumun çenesinde sakalları var ve 1.80 boylarına yakın. Günlerdir oğlumdan haber alamıyoruz. Çok perişan haldeyiz. Lütfen, oğlumu görenler emniyet güçleriyle iletişime geçsin.”


Kayıp zihinsel engelli genç Mürsel Aydemir’i görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması istenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç