Her yerde Mürsel’i arıyorlar

Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi’nden geçtiğimiz 25 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde, hastaneye gitmek üzere evden çıkan 20 yaşındaki zihinsel engelli genç Mürsel Aydemir’den bir daha haber alınamadı. Aydemir ailesi, her yerde Mürsel’i arıyor.

Kaybolan zihinsel engelli genç Mürsel Aydemir’in annesi Ayşe Aydemir, oğlunu gören veya duyanların emniyet güçlerine haber vermesini rica ettikten sonra şunları kaydetti: “25 Mayıs Cuma günü sabah 07.00-07.30 sıralarında oğlum Mürsel, hastaneye gidiyorum deyip evden çıktı. Yanına iletişim kurabileceğimiz telefonunu da almamış. Oğlumdan 4 gündür haber alamıyorum. Gören veya duyanların hemen emniyet güçlerine durumu ihbar etmelerini rica ediyorum.”

Anne Aydemir, oğlunun en son üstünde olan kıyafetlerini şöyle anlattı: “Oğlumun en son üstünde, evden çıkarken mavi gömlek, mavi pantolon, siyah ayakkabı vardı. Oğlumun çenesinde sakalları var ve 1.80 boylarına yakın. Günlerdir oğlumdan haber alamıyoruz. Çok perişan haldeyiz. Lütfen, oğlumu görenler emniyet güçleriyle iletişime geçsin.”

Kayıp zihinsel engelli genç Mürsel Aydemir’i görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması istenildi.