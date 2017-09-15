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15 Eylül 2017 11:04

‘Hero’cu FETÖ sanığının duruşmasında gergin anlar

Muğla’da devam eden suikast girişimi davasında giydiği ‘Hero’ tişörtü nedeniyle hakkında dava açılan eski Astsubay Gökhan Güçlü’nün, televizyonda kendisini izlediğini söylemesi üzerine duruşma salonunda gergin anlar yaşandı.

‘Hero’cu FETÖ sanığının duruşmasında gergin anlar

15 Eylül 2017 11:04


Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında, sanıklardan MAK timinde görevli eski Astsubay Gökhan Güçlü esasa ilişkin savunmasını yaptı. ‘Hero’ tişörtü ile geçtiğimiz ay duruşmaya katılan Gökhan Güçlü, savunmasında, “O tişörtü giydiğim için 2 gün hücre cezası aldım. O tişörtle ilgili iddianame hazırlandı. Ablam üç tane tişört göndermişti. Jandarma o gün bizi arabalardan zorla indirdi. ‘Hero’ tişörtü hangi terör örgütünün propagandasıdır anlamadım” dedi.


Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Bununla ilgili devam eden bir süreç var. O zaman söyleyeceklerini söylersin” diye konuştu.


Gökhan Güçlü’nün, “Herkesin giydiği bir tişörtle ilgili iddianame hazırlanıyor. Soruşturma açılıyor. O gece haberlerde izledim. Gülerek izledim” demesi üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ, “Mahkeme huzurundasın. Mahkeme adabına uygun konuş” diyerek tepki gösterdi.




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