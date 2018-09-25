Hipokrat'ın temsilcileri ‘Beyaz Önlük” giydi

Törene; Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Tıp Fakültesi Dekanı Nevres Hürriyet Aydoğan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, öğrenciler, veliler ve öğretim üyeleri katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende, 157'si Türkçe ve 42'i İngilizce bölümü olmak üzere toplam 199 öğrencinin beyaz önlükleri törene katılan protokol üyeleri tarafından giydirildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Nevres Hürriyet Aydoğan yaptığı açılış konuşmasında, “2018-2019 yeni eğitim öğretim yılında bize katılan öğrencilerimize beyaz önlük giydireceğiz. Kısa bir süre önce kurulan fakültemizde şuan toplam 739 öğrencimiz var. Her yıl sayımız gittikçe artıyor. Ayrıca sizler Hipokrat'ın da temsilcileri olacaksınız. Her yıl Kos Adası Vakfı ile orijinal Hipokrat Yemini gerçekleştiriyoruz. Sizlere beyaz önlük giydiriyoruz. Çünkü beyaz önlük temizliği ve mesleki değerleri ifade ediyor. Meslek hayatınız boyunca bahtınız önlüğünüz gibi bembeyaz olsun” dedi.

“Tüm imkanlarınız yan yana”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek törende yaptığı konuşmada, “Heyecanınızı anlayabiliyorum. Ben de sizler gibi yeniyim. Yeni rektör oldum. Ben de sizler gibi heyecanlıyım. Bu nedenle biz genç ve üretken bir üniversiteyiz. Şuan çok dinamik bir okula geldiniz. Öğrencisine önem veren bir anlayışla amaçladığımız hedeflerimize tüm okul olarak ilerleyeceğiz. Tıp Fakültemizin eğitiminde eksik yok. Bazı teknik eksiklikler var, onlarda en kısa zamanda giderilecek. Şuan Tıp Fakültesi ve hastane yan yana. Hemen hastanenin altına 2 bin kişilik bir yurt yapılıyor. Fakülte karşısına da araştırma merkezimiz yapılacak. Bu şekilde tüm imkanlarınız yan yana olacak.” dedi.

“Unutmayın bizler sizin için buradayız”

Rektör Çiçek konuşmasının devamında, öğrencilere ve velilere seslenerek, “Herhangi bir probleminiz olduğu takdirde bana ulaşın. Çünkü bizler sizin için buradayız. Sizlere her türlü destek verebilmek için gece gündüz çalışacağız. Velilerimiz, sizlerin içi rahat olsun. Çocuklarınız bizlere emanet. Sizlere böyle zeki ve çalışkan çocuklar yetiştirdiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Tören, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin beyaz önlüklerinin törene katılan protokol üyeleri tarafından giydirilmesi ile son buldu.