Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 16:04

Hırsızlardan korunmak isterken canından oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hırsızlığa karşı önlem olarak evine elektrik veren bir sistem kurduran E.

Hırsızlardan korunmak isterken canından oldu

19 Temmuz 2018 16:04

E isimli otel işletmecisi, açık unuttuğu sistem nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. E.E’nin yakınları ise ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu iddia etti.


Edinilen bilgiye göre, evinin dış kapısına hırsızlığa karşı önlem olarak elektrik veren bir sistem kurduran 63 yaşındaki E.E, bugün denize gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, öğle saatlerinde plajdan dönen E.E, çıkarken açık unuttuğu sistem nedeniyle kapıyı ıslak elleriyle tutunca elektrik akımına kapıldı. E.E’nin olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi.


E.E’nin yakınları ise olayın elektrik çarpması değil kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederek, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için adli tıp raporunu beklediklerini ifade etti.


İzmir’de oturan ve sık sık Bodrum’a gelip giden E.E uzun yıllar Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren mülkiyeti Bodrum Belediye’sine ait otelin işletmeciliğini yapmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç