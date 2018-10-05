Hırsızlık yaparken yangın çıkardı

Bodrum'da terk edilmiş elektrik santralini soymaya kalkışan bir hırsız trafoları keserken yangın çıkardı. Plastik kasalara sıçrayan alevler nedeniyle Bodrum duman altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Konacık Mahallesi Beylikkırlar mevkiinde bulunan terk edilmiş elektrik santralini soymaya kalkan hırsız yangın çıkardı. Terk edilmiş santralde spiralle trafoları ve demirleri keserken kıvılcım çıkması sonucunda çevrede bulunan otluk alan yanmaya başladı. Otluk alanda bulunan binlerce plastik manav kasalarına da sıçrayan alevler tüm bölgeyi sardı. Kasalardan çıkan siyah dumanlar tüm Bodrum'dan görünürken, vatandaşlar ise panik oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için uzun süre çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerine Akut ve çevrede bulunan vatandaşlar da yardımcı oldu. Siyah dumanlar ise tüm Bodrum'a pis bir koku yaydı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasından söndürme çalışması yapan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın ile ilgili araştırma yapan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangının çıktığı noktayı buldu. Eski bir elektrik santralinden çıktığı anlaşılan yangın ile ilgili ekipler soruşturma başlattı.