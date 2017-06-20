Hızırşah Mahallesi’ne Ek İçme Suyu Hattı

Bölgede özellikle yaz aylarında suyun yetersiz kalması nedeniyle harekete geçen MUSKİ ekipleri, açtığı sondaj kuyusundan Hızırşah Mahallesini besleyecek olan ek içme suyu hattı yapıyor.

Bölgeye yaklaşık 2 bin 100 metrelik yeni içme suyu hattının yapımına başlayan ekipler ayrıca yeni bir terfi istasyonu inşa ederek Hızırşah Mahallesinin ana içme suyu deposunu beslemeyi amaçlıyor. Yoğun şekilde devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından Mahalle’nin içme suyu sıkıntısı ortadan kalkacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, İl genelinde su sıkıntısı çeken her bölgeye çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Ülgen, “MUSKİ olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Dr. Osman Gürün’ün büyük hassasiyet gösterdiği “su” konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Suyu olmayan veya yetersiz olan bölgelerdeki çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Son olarak Datça İlçemizin Hızırşah Mahallesinde başlattığımız çalışma ile su kıtlığı çeken bölgemizi bu durumdan kurtaracağız. Çalışmalarımızı tamamladığımızda bölgede yetersiz kalan suyu arttırıp Mahalle halkının rahat bir nefes almasını sağlayacağız” dedi.