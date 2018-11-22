Hordum Marmaris'i böyle vurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, marinada lüks yat ve otomobillere zarar veren iki hortumla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Marmaris'in Yalancı Boğaz mevkiinde oluşan 2 hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Denizin açığında çıkan bir hortum dalış teknesinin batmasına neden olurken; 20 dakika arayla oluşan hortumlar nedeniyle 5 yelkenli yat ile 4 otomobilin zarar gördü.

Büyük paniğe neden olan hortumlar, Marmaris'teki marinanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde marinaya yaklaşan hortumun lüks tekneyi sürüklemesi ve iskeleyi yerinden sökmesine dair anlar yer aldı.