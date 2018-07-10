Hülya Kocadon’dan yaz kursları açılışı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesinin, Bodrum Belediyesi Bitez Pazaryeri Belediye Tesislerinde saat 10.00’da başlayan 22. Yaz etkinliğine, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon, gönüllü öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından, Konacık Mahallesinde bulunan Teged Cumhuriyet Halk Evleri Derneği Bodrum Şubesini ziyaret eden Hülya Kocadon yetkililerden, dernek ve yaz dönemi kursları hakkında bilgiler aldı. Hülya Kocadon, “Sivil Havacılık” konusunda öğrencilere ders veren Emekli Hava Trafik Kontrolörü Erhan Yürüt’ün dersine katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Hülya Kocadon, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hülya Kocadon çocuklar için gerçekleştirilen etkinliklere destek olmak gerektiğini belirterek, “Bir eğitimci olarak sizlere destek olmak için buradayım. Burada tamamen gönüllülük esasına dayalı bir dayanışma var. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin daha iyi yetişebilmeniz için tüm imkanlarımızla buradayız. Siz öğrencilerimizin de buraya kendi isteğinizle gelmeniz, benim için ayrıca bir mutluluk oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.