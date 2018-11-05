Hurda tekneden 21 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy adasına geçmek isteyen 21 mülteci hurda tekneyle kaçarken yakalandı.

Bodrum'dan hurda tekne ile denize açılarak Yunanistan'ın İstanköy adasına geçmeye çalışan 21 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. Kargı adası yakınlarından yakalanan fiber tekne içerisinden aralarından kadın ve çocuklarında bulunduğu 12 Filistin, 7 Suriye ve 2 Somalili mülteci yakalandı. Devriye görevi esnasında yakalanan mültecileri taşıyan tekneyi durdurmak için manevralar yapan Sahil Güvenlik ekipleri yakaladıkları mültecileri Sahil Güvenlik botuna aldı. Bodrum Limanında bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Mültecileri için işlem başlatıldı.